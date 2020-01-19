Mersin'de 'Seri Muhakeme Usulü-Basit Yargılama Usulü' semineri

Mersin Barosu tarafından 'Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü-Basit Yargılama Usulü' konulu seminer düzenlendi.



KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi'nden Doç.Dr. Yavuz Erdoğan'ın sunumuyla düzenlenen seminere, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar, hakimler ve savcılar katıldı.



Seminerin açılış konuşmasını yapan Yeşilboğaz, hukuk sistemindeki yasaların ve uygulamaların çok hazlı değiştiğine dikkat çekerek, "Önceden mevzuat yaklaşık 10-15 yılda bir değişirdi. Şimdi neredeyse her gün değişiyor. Bizlerde bu yenilikleri takip etmek zorundayız. Kanundaki yeni gelişmelere, değişikliklere hemen ayak uydurmak zorundayız. Bunun sorumluluğu çok ağır. Yaptığımız işin kamu görevi olması sebebiyle, yaptığımız en ufak yanlışta direk ağır cezada yargılanabiliyoruz. Doğrunun yapılabilmesi adına bu konu şansa, tesadüfe bırakılamaz. Bu nedenle bizler kendimizi güncel tutmak zorundayız. Yargının diğer unsurlarından çok daha iyi yetişmek zorundayız. Süreci bizim yönetmemiz çok önemli. Çünkü burada insan hakkı söz konusu olduğu için, yapacağımız en ufak hata insan hakkı ihlaline neden olacaktır" dedi.



Yeşilboğaz, 2020 yılı CMK asgari ücret tarifesine de tepki göstererek, Mersin Barosu olarak bu konuyla ilgili dava süreci başlatacaklarını söyledi.



Ceza Muhakemesi Kanununa getirilen değişiklikleri anlatan Doç.Dr. Yavuz Erdoğan ise yeni sistemle kanundaki mevzuatlara bazı değişiklikler getirildiğini hatırlatarak, "Kanuna uymamız gerekiyor. Dileğimiz şu; mevzuatı kendimize benzetmeyelim, biz mevzuata uygun davranalım. Bu sistemin asıl amacı şu: işlenen bir suçu mahkemede uzatmadan nasıl sonuçlandırırız? Amacımız süreci kısaltmak, bir an evvel olayı bitirmek, mahkemede uzun uzun klasik usulle zaman kaybetmemek. Tabi zaman kazandırırken amacımız, önemli olan dosyalara hakimlerin daha fazla zaman ayırmasını sağlamak. Böylelikle daha adil yargılamalar gerçekleşecektir. Bizdeki seri muhakeme usulü sisteminin özü, Amerika'daki sistemdir. Ama onlardaki gibi serbest değiliz. Onlarda çok daha esneklik var ama bizde o esneklik yok" diye konuştu.



Seminerin soru-cevap bölümünün ardından Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Yavuz Erdoğan'a teşekkür ederek plaket takdim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA