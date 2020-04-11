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Mersin'de sessizlik hakim

Mersin'de sessizlik hakimMERSİN'de koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak uygulamaya konan sokağa çıkma yasağıyla birlikte, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

11.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:28
Mersin 'de sessizlik hakim
MERSİN'de koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak uygulamaya konan sokağa çıkma yasağıyla birlikte, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığı'nca dün, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte Mersin hayalet kente dönüştü. 13 ilçesi ile yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip kentte, cadde, sokak ve parklar boş kaldı. Yasa dışında kalan vatandaşlar dışında dışarıda kimsenin olmadığı görüldü.
Kentin belli noktalarında denetimler gerçekleştiren ekipler, seyir halindeki araçları durdurarak kimlik sordu. Görevli olan personel ve yasa kapsamı dışında kalan siviller dışında seyahat edenler hakkında işlem yapıldı. Polis ve zabıta ekipleri yasağın ihlal edilmemesi için kentte devriye denetim yapıyor.
Şehir içi ulaşımı büyük oranda sağlayan minibüs ve dolmuşlar da sokağa çıkma yasağı nedeniyle kontak kapattı. Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüsleri ise sınırlı şekilde hizmet veriyor. Mersin’de sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Mersin, Güncel
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