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Mersin'de şiddetli dolu yağışı meyve bahçelerini vurdu

Mersin'de şiddetli dolu yağışı meyve bahçelerini vurdu Erdemli ve Mezitli ilçelerinde dolu sebebiyle hasarlar oluştu Dolu limon başta olmak üzere narenciye bahçeleri ile çağla haldeki meyvelere zarar verdi Bazı bölgelerde karı andıran manzaralar oluştu Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde...

30.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:55
Mersin 'de şiddetli dolu yağışı meyve bahçelerini vurdu
Erdemli ve Mezitli ilçelerinde dolu sebebiyle hasarlar oluştu
Dolu limon başta olmak üzere narenciye bahçeleri ile çağla haldeki meyvelere zarar verdi
Bazı bölgelerde karı andıran manzaralar oluştu
MERSİN - Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış dolayısıyla limon başta olmak üzere narenciye bahçelerinde ve çağla haldeki meyvelerde hasara yol açtı. Yoğun dolu yağışı sebebiyle bazı mahallelerde adeta karı andıran manzaralar oluştu.
Erdemli ilçesine bağlı Sarıyer, Çeşmeli, Hacıhalilarpaç, Sıraç, Sinap ve Karayakup mahalleleri ile Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu çiçek ve filizlenme dönemindeki limon başta olmak üzere narenciye bahçelerinde, çağla haldeki kayısı ve erikler de hasara yol açtı. Dolunun yoğun olarak etkili olduğu Sarıyer Mahallesinde yollar ve sokaklarda dolu adeta kar manzaraları oluşturdu.
Limon bahçesinde dolu sonrası hasar oluşan üreticilerden Fatma Demiraslan, "Allah'tan geldi, zararımız büyük" dedi.
Demiraslan, "Ağaçta çiçek kalmadı, yapraklarını çırptı, perişan haldeyiz. Bu mevkide limon kalmadı, kar yağmış gibi yağdı. Dolu kabuğu soyulmuş fındık gibi, nohut büyüklüğünde yağdı" diye konuştu.
Limon ve kayısı ağaçları zarar gören Osman Demirtaş'da, "Filizler çiçekler döküldü. Bu yıl bu ağaçlardan mahsul almamız zor. Ne yapmamız gerektiği konusunda bilgilendirmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
Sarıyer Mahalle Muhtarı Bekir Demiraslan, "Bizim mahallemizde zarar gören az bir bahçe değil 2 bin dönüm. Bu yıl gittiği gibi gelecek yılı da etkileyecek. Bölgemizde özellikle limon yetiştiriliyor ve limon ağaçlarının yaprağı, filizi, çiçeği yere indi. Hasar haddinden fazla" dedi.
Yağışın etkili olduğu Çeşmeli ve Tece'de adeta kar manzaraları oluştu. Çocuklar ise sokağın kar yağmış gibi beyaz örtüye bürünmesinin şaşkınlığını yaşadı. Çocuklar dolunun aniden ve hızlı yağdığını, 10 dakika kadar sürdüğünü belirttiler.
Dolu yağışından oluşan hasarın belirlenmesi için ilçe tarım ve orman müdürlüklerince çalışma başlatıldı. Mersin’de şiddetli dolu yağışı meyve bahçelerini vurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Dolu Yağışı, Mezitli, Mersin, Genel

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Mersin'de şiddetli dolu yağışı meyve bahçelerini vurdu

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