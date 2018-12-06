Mersin'de Şiddetli Yağış Nedeniyle Menfez Köprü Çöktü

Mersin
'in Erdemli
ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iki mahalle arasında geçişi sağlayan menfez köprü çöktü.
Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan yağış nedeniyle Müğlü Mahallesi'nden geçen dere taştı.
Taşkın dolayısıyla yer yer toprak kaymasının meydana geldiği bölgede Mersin Büyükşehir Belediyesi
ekiplerince temizlik çalışması yürütüldü.
Aynı bölgede Üzümlü
Mahallesi ve Mezitli
ilçesinin Tol Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan menfez köprü taşkın nedeniyle çöktü.
Köprünün çökmesi nedeniyle iki mahalle arasında ulaşım sağlanamıyor.
Üzümlü Mahallesi Muhtarı Mustafa Başbilen, köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bölgede ulaşımın sağlanabilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi,Erdemli,Mersin
06 Aralık 2018 Perşembe 19:01