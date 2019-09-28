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Mersin'de silahlı kavga: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi yaralayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

28.09.2019 15:52Mersin'de silahlı kavga: 1 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi yaralayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda, lokanta işleten İmam K. dükkanını kapattığı sırada motosikletli 2 kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Başından ve sırtından yaralanan İmam K, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İmam K'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheliler F.Ç. ve E.Ç. gözaltına alındı.
Zanlılar ile İmam K. arasında daha önceden husumet bulunduğu belirtildi.

Tarsus, Mersin, Girne, Güncel

Kaynak: AA

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