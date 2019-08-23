Haberler» Güncel» Haber

Mersin'de silahlı saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde internet gazeteciliği yapan bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

23.08.2019 13:20 Mersin'de silahlı saldırı
Mersin'in Tarsus ilçesinde internet gazeteciliği yapan bir kişi silahlı saldırıya uğradı.
Alınan bilgiye göre, internet gazeteciliği yaptığı belirlenen Sami H, İsmetpaşa Bulvarı Duatepe Mahallesi'ndeki evinden çıktığı esnada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sami H'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Sami H, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Vücuduna iki kurşun isabet eden Sami H'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada, polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:13   Şehit Özel Harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
14:13   Okullar Beylikdüzü Belediyesi'ne emanet
14:11   Ersoy, KKTC'de kapalı Maraş bölgesini inceledi
14:11   Anadolu Efes CEO'su: Vergi dairesi gibi çalışıyoruz
14:10   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
14:10   Uzmanlar "TikTok"a karşı aileleri ve gençleri uyardı
14:09   Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş Açıklaması