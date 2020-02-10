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Mersin'de sobadan sızan gazdan 3 kişi hastanelik oldu

Mersin'in Mut ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

10.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:21Mersin'de sobadan sızan gazdan 3 kişi hastanelik oldu
'in ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köselerli Mahallesinde oturan E.G.D, H.D. ve İ.S.D. baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Mut Devlet Hastanesine başvurdu. Şahısların muayene sonucunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen 3 kişinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - MERSİN

Mersin, Mut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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