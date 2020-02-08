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Mersin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi tedaviye alındı

Mersin'in Mut ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

08.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:46Mersin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi tedaviye alındı
'in ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Aynı evde bulunan M.G, F.G, N.G, S.Ç. ve E.S, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Mut Devlet Hastanesine geldi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri de olayın yaşandığı ikamette ve çevresinde inceleme başlattı.

Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: AA

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