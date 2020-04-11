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Mersin'de sokağa çıkma yasağına dronla denetim

Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığı dronla kontrol edildi.

11.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:04
Mersin'de sokağa çıkma yasağına dronla denetim
Mersin 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığı dronla kontrol edildi.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yasağa uyup uymadığını denetledi.

Sahil bandı ile kentin işlek cadde ve kavşaklarında dronla uygulama yapan polis, tedbirleri üst seviyede tuttu.
Karadan yapılan denetimlerde de cadde ve sokaklarda anons yapan ekipler, vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Mersin, Güncel
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