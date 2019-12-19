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Mersin'de sokağı halay çekerek temizleyen işçiye bir maaş ikramiye verildi

Mersin'de, sokakta yapılan bir düğünde çalınan müziğin ritmine ayak uydurup hem halay çekip hem de çevreyi süpürdüğü anlar sosyal medyada yayılan 60 yaşındaki temizlik işçisi, bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi.

19.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:19 Mersin'de sokağı halay çekerek temizleyen işçiye bir maaş ikramiye verildi
'de, sokakta yapılan bir düğünde çalınan müziğin ritmine ayak uydurup hem halay çekip hem de çevreyi süpürdüğü anlar sosyal medyada yayılan 60 yaşındaki temizlik işçisi, bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi.
Akdeniz Belediyesinde görevli Sait İsnaç'ın, Şevket Sümer Mahallesi'nde bir yandan sokağı süpürürken diğer yandan da bir düğünde çalınan müziğe halay çekerek eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Görüntüyü izledikten sonra İsnaç'ı makamına davet eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bir maaş ikramiye verdiği işçiyle birlikte halay çekti.
Gültak, Sait İsnaç'ın işini severek yapmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Sait amcamız işini seviyor, ne kadar da mütevazı. Gönül belediyeciliği de böyle oluyor. İnsanlar işini severse, sokağı ve insanları da sever diye düşündük. Gerçekten tebrik ediyorum. Orada hem eğleniyor, hem görev yapıyor. Böyle olduğu sürece ilçemizin her yanı temiz olur, vatandaş da mutlu olur." ifadesini kullandı.
Görüntülerden büyük keyif aldığını anlatan Mustafa Gültak, "Görüntüleri birçok kere izledim, çok da güldüm. Maşallah çok da güzel oynuyor." dedi.
Sait İsnaç da işini severek yaptığını, oynamayı da çok sevdiğini ifade etti.

Sümer Mahallesi, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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