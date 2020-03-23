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Mersin'de sokak hayvanları için birçok noktaya mama bırakılıyor

MERSİN (İHA) – Türkiye genelinde alınan korona virüs önlemleri kapsamında restoran ve kafelerin kapanmasıyla beslenmekte zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi koştu.

23.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:39
Mersin'de sokak hayvanları için birçok noktaya mama bırakılıyor
MERSİN (İHA) – Türkiye genelinde alınan korona virüs önlemleri kapsamında restoran ve kafelerin kapanmasıyla beslenmekte zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi koştu. Belediye ekipleri, sokak hayvanları için birçok noktaya her gün mama ve su bırakmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkileyen korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle teyakkuz halinde çalışıyor. Vatandaşları halk sağlığını korumak adına mümkün olduğunca evden çıkmamaya teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, kafe ve restoranların kapanması nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını da unutmuyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, haftanın 7 günü sahipsiz hayvanlar için beslenme odakları dışında da birçok noktaya mama ve su bırakıyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında balıkçı barınağında bulunan kedi evi, Miyav Park ve Kocavilayet Mahallesi'nde bulunan köpek besleme odağının da aralarında bulunduğu pek çok noktada mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca çok sayıda hayvana ev sahipliği yapan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde de hayvanların beslenmesine aralıksız devam ediliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel

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