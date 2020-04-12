Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin'de sokak hayvanları unutulmadı

Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi.

12.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:54
Mersin'de sokak hayvanları unutulmadı
Mersin 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Sokak hayvanları için harekete geçen polis memurları kentte bazı park, cadde ve meydanlarda bulunan sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı.
Ekipler meydanlardaki güvercinlere de elleriyle yem vererek besledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı hastanenin inşaatı havadan görüntülendi Haberler
Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Rüştü Reçber’den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Haberler
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
Varto’da yaralı olarak yakalanan PKK’lıda koronavirüs tespit edildi Haberler
Varto'da yaralı olarak yakalanan PKK'lıda koronavirüs tespit edildi
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:38: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. - Haber 19:38: Marmaris'te güvercinleri, polis ekipleri besledi - Haber 19:38: Fransa'da sokakta kalan evsiz ölüme terk edildi - Haber 19:38: Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole... - Haber 19:36: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI - Haber 19:07: Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor