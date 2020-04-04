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Mersin'de sokakta tespit edilen 20 yaşından küçük 3 kişiye cezai işlem

Mersin'in Mut ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimde sokakta oldukları tespit edilen 20 yaşından küçük 3 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

04.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:38
Mersin'de sokakta tespit edilen 20 yaşından küçük 3 kişiye cezai işlem
Mersin 'in Mut ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimde sokakta oldukları tespit edilen 20 yaşından küçük 3 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların da sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından ilçe genelinde denetimlerini artırdı.
Ekipler sokakta gördükleri ve karara uymadıkları gerekçesiyle 20 yaşından küçük olduğu belirlenen Ü.A, A.M.B. ve A.F'ye cezai işlem uyguladı.
İlçede denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Mut, Güncel
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