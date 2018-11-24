Mersin
'de sol örgüt propagandası yapan 3 kişi tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sol terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında, kentte sol terör örgütü içerisinde faaliyet ve örgüt üyeleri ile irtibatlı olan D.M.Ö., S.Y.Y. ve D.Ö., yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemede sol terör örgütüne üye olmak, terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:42