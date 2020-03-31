Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin'de sosyal medya üzerinden 'evde egzersiz programı'

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir yandan da zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden yeni içerikler sunuyor.

31.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:29
Mersin'de sosyal medya üzerinden 'evde egzersiz programı'
Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir yandan da zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden yeni içerikler sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi hazırladığı "evde egzersiz programı" da o içeriklerden birisi oldu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı antrenörlerinden Yasemin Barutçu'un uygulamalı anlatımıyla hazırlanan videolarla, ev ortamındaki hareket kısıtlığına karşı vatandaşların bedensel fonksiyonlarının dinamik tutulması amaçlanıyor. Barutçu'nun uygulamalı anlatımıyla oluşturulan video formatlı evde egzersiz programı basit, orta ve ileri olmak üzere üç seviyeden oluşuyor. İçerikler periyodik aralıklarla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıma açılacak.

Korona virüs salgını nedeniyle evde geçirilen zamanı Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladıkları programlarla verimli bir hale getirmeyi amaçladıklarını belirten antrenör Barutçu, "Korona virüs nedeniyle evde olduğunuzu biliyoruz. Bu dönemde evde yapabileceğiniz basit bir egzersiz planlaması yaptık. Birinci aşamada basit seviye, nefes ve omurga kontrolü. İkinci aşamada orta seviye, karın bölgesi egzersizleri. Üçüncü aşamada ise ileri seviye, tüm vücudunuzu çalıştırabileceğiniz egzersiz planlaması. Bu süreç içerisinde her zamanla sizinle birlikte olduğumuzu unutmayın" dedi. - MERSİN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de sosyal medya üzerinden 'evde egzersiz programı' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avustralya’da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:08: Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 13:07: Kalkınma Ajansları, Kovid-19 acil çözüm projelerini destekleyecek - Haber 13:07: İzmir'de meydanlar bomboş - Haber 13:07: Sarıkamış'ta jandarmadan korona virüs tedbirleri - Haber 13:07: Jandarma ekiplerinin yardımı Hatice Teyze'nin gözlerini yaşarttı - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber