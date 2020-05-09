Haber, Son Dakika, Haberler

Mersin'de sosyal mesafeli bank üretildi

Mersin'de sosyal mesafeli bank üretildiMERSİN'in Yenişehir Belediyesi tarafından, sosyal mesafeli oturma bankları üretti.

09.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:57
Mersin'de sosyal mesafeli bank üretildi
MERSİN'in Yenişehir Belediyesi tarafından, sosyal mesafeli oturma bankları üretti.
Yenişehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında oturma banklarında sosyal mesafe düzenlemesi yaptı. Sosyal mesafeli oturma bankları Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı marangozhanede tasarlandı. Yeni tasarım banklarda iki kişi birer metre mesafeyle oturabilecek. Bankların arasına ise rengarenk çiçekler yerleştirildi. Belediyenin bu uygulaması, vatandaşları da memnun etti. Kısıtlamaların esnetilmesinin ardından vatandaşlar oturma banklarında sosyal mesafelerini koruyarak sevdikleriyle vakit geçirebilecek.
Ürettikleri sosyal mesafeli oturma banklarını ilçenin kentin çeşitli noktalarına yerleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 'Vatandaşlarımızın sağlığı için parklarımızdaki bazı oturma banklarını sökmek zorunda kalmıştık. Şimdi bunların yerine sosyal mesafeyi koruyacak oturma bankları ürettik ve bu bankları kentimizin çeşitli noktalarına yerleştirdik. Üretime devam ediyoruz, sosyal mesafeli oturma banklarımızın sayısını arttıracağız. En büyük temennimiz, vatandaşlarımızın sağlık için evde kalmalarıdır. Ama sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetildiği günlerde hemşehrilerimiz sevdikleriyle oturup dinlenirken, aralarına koronavirüs girmesin diye rengarenk çiçekler koyduk. Uzun zamandır sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı hemşerilerimiz kısıtlamanın kaldırıldığı vakitlerde sosyal mesafeli banklarımızda oturarak, güneşin ve temiz havanın tadını çıkarabilecek' ifadelerini kullandı. Mersin’de sosyal mesafeli bank üretildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenişehir, Mersin, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı’nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok
Van’da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75’e yükseldi Haber
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Sokağa çıkma yasağında Eminönü’ndeki kalabalık dikkat çekti Haber
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor Haber
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
Haberler››Güncel››Mersin'de sosyal mesafeli bank üretildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:30: Kumru yuvası inşaatı durdurdu - Haber 17:30: Sokaklar boş kaldı - Haber 17:29: İSTANBUL-KADIKÖY'DE İTFAİYECİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ MERDİVEN KAZASI SONRASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER - Haber 17:28: DHKP/C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alındı - Haber 17:26: KKTC'deki 173 Türk vatandaşı Mersin'e getirildi - Haber 17:08: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor - Haber 17:01: Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti - Haber 10:36: Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü - Haberler