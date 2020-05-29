Mersin'de sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı

Korona virüs salgını dolayısıyla 13 Mart'tan beri kapalı olan camilerde, 74 gün aradan sonra ilk cuma namazı maske takılıp, sosyal mesafeye uyularak kılındı.

Mersin'de sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı
29.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:24
Korona virüs salgını dolayısıyla 13 Mart'tan beri kapalı olan camilerde, 74 gün aradan sonra ilk cuma namazı maske takılıp, sosyal mesafeye uyularak kılındı. Camiler dışında futbol sahalarında da tedbirler alınarak namaz kılınırken, binlerce kişi cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı. Mersin'de de İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahasında ilk namaz kıldırıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 13 Mart'ta vatandaşlara kapıları kapatılan camiler, normalleşme süreci adımları kapsamında bugün yeniden açıldı. Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafeye uyduğu ilk cuma namazına binlerce vatandaş katıldı. Camiler dışında futbol sahalarında da tedbirler alınarak namaz kılınırken, binlerce kişi cemaatle namaz kılmanın sevincini yaşadı. Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi de Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahasında günler sonra cemaate ilk namazı kıldırdı. Maskesiz girmenin yasak olduğu alanda, saha girişinde sağlık ekipleri de vatandaşların tek tek ateşini ölçtü. Seccade ve maskesi olmayanlara tek kullanımlık seccade ile maske de dağıtılırken, vatandaşların yakın oturmasına izin verilmedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da katıldığı namaz sonrasında vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak dağıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Güncel, Haber

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