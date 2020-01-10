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Mersin'de şüpheli bavul boş çıktı

Mersin'de şüpheli bavul boş çıktıMersin'de bir mağazanın önüne bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu.

10.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:16
'de şüpheli bavul boş çıktı
Mersin'de bir mağazanın önüne bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından konrol edilen bavulun boş olduğu görüldü.
Akdeniz ilçesindeki Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın öündeki ağacın kenarında olan bavulu gören vatandaşlar, polisi aradı. Bölgeye gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra bavulu açarak kontrol etti. Boş olduğu görülen bavul polis ekiplerince teslim alındı. Daha sonra yol, trafiğe açıldı.
Mersin'de şüpheli bavul boş çıktı

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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