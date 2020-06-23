Mersin'de şüpheli ölüm

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitenin 5. katında tek başına yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Mersin'de şüpheli ölüm
23.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:23
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitenin 5. katında tek başına yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Akdeniz Mahallesi'nde Erciyes Sitesi'nin 34 K Blok 5. kat 25 numarasında Ekrem Yüksel'in ikamet ettiği daireden kokular gelmesi üzerine komşuları durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri nezaretinde kapının açılmasının ardından ekipler yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılığın incelemesinin ardından tüm tedbirler alınarak cenaze otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın 17 Haziran'da Almanya'dan yurda giriş yaptığı ve Erdemli'ye geldiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Haber

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