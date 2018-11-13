Mersin'de Suriyeli Kursiyerler İş Gücüne Kazandırılıyor

Mersin
'de çoğunluğu Suriyelilerden oluşan ve tarım alanında eğitimler alan kursiyerlerin iş gücüne katılabilmesi için istihdam fuarı düzenlendi. Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Avrupa Birliği
(AB
) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde geçen yıl başlatılan "Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Artırılması" projesinin bu yıl devam eden ikinci evresi kapsamında Mersin'de istihdam fuarı düzenlendi.
FAO Türkiye
Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, bir otelde düzenlenen fuarın açılışında, Suriye'de uzun yıllardır krizin devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin büyük bir cömertlik göstererek çok sayıda Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını söyledi.
Selışık, Türkiye'nin ve diğer kuruluşların katkılarıyla sığınmacıların eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çok sayıda hizmet sağlandığını vurgulayarak, "Bundan sonra Birleşmiş Milletler olarak bize düşen rol daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Çünkü birlikte bir yaşam var. Sosyal ve ekonomik uyumun gerçekleşmesi gerekiyor. Bu alanda tarım sektörü gerçekten hem iki topluluğu barındıran, istihdam olanağı sağlayan bir sektör. Yaptığımız bütün araştırmalarda gördük ki tarım sektörü şu anda hem Türk hem Suriyeli vatandaşların istihdamına destek oluyor." diye konuştu.
Tarım sektöründe kalifiye personel açığının olduğunu ve bu yönde talep bulunduğunu kaydeden Selışık, proje kapsamında geçen yıl yapılan eğitimlerin ardından ürün kayıplarında azalma yaşandığının kendilerine iletildiğini söyledi.
Selışık, fuarın, eğitim gören ve tarım alanında çalışmak isteyen kursiyerler ile iş verenleri bir araya getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Geçen sene kursiyerlerimizin yüzde 95'i eğitimi başarıyla tamamladı ve yüzde 20'si de iş sahibi oldu. Bu sene şu anda 865 faydalanıcı tarımsal alanda teknik ve mesleki eğitimlerini tamamladı. Bu fuarla birlikte umuyoruz ki ihtiyaç halindeki topluluklar kendilerine uygun bir iş sahibi olabilecekler. İstihdam fuarlarında amacımız, iş alanı sağlayacak çiftçiler ve özel sektör temsilcilerinin kendilerine faydalı olacak elemanları seçmesini sağlamak. Burada iki tarafın birbirlerini tanıması adına istihdam masalarımız olacak. Eğitim alan kursiyerler CV'leriyle birlikte görüşmeler yapacak."
İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı
da Mersin'in başta yaş sebze ve meyve olmak üzere tarım alanında öncü kentlerden biri olduğunu belirterek, "Mersin'de yaşayan misafirlerimizle bu sektördeki ihtiyacı gidermek için böyle bir çalışmaya gönüllü olarak girdik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından katılımcılara, geçici koruma statüsündeki kişilerin çalışma izni başvuruları, mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışma izni muafiyeti ve sosyal güvenlik gereklilikleri üzerine bilgilendirme yapıldı.
Fuarda, tarımsal alanda eğitim alan kursiyerler, iş verenlerle birebir görüşme fırsatı buldu.