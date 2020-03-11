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Mersin'de taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

MERSİN'de, Şoförler ve Otomobilciler Odası, taksi ve dolmuşlarda bakteri ve haşerelere karşı ilaçlama başlattı.

11.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:51
Mersin'de taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

MERSİN'de, Şoförler ve Otomobilciler Odası, taksi ve dolmuşlarda bakteri ve haşerelere karşı ilaçlama başlattı.

Şoförler ve Otomobilciler Odası, yolcu taşımacılığı yapan bin taksi ile minibüslerde virüs, bakteri, mikrop, ozon ve haşerelere karşı biyosidal ürünle ilaçlama başlatıldığını bildirdi. İlaçlama ilgili açıklama yapan Oda Başkanı Veysel Sarı, "Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak ilk dezenfeksiyon uygulamasını her gün yüzlerce insanımızın girip çıktığı hizmet binamızdan başlattık. Bu dezenfeksiyon işlemi ayrıca Mersin 'deki tüm taksi ve dolmuşlarda da virüs, bakteri ve mikropların yanı sıra otomobilin içinde istenmeyen tüm kokulara karşı da uygulanacak ve bu sayede Mersinliler çok sağlıklı bir ortamda seyahat edecektir" dedi.Başkan Sarı, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasının, bu uygulamayı başlatan ilk Oda olduğuna da dikkat çekti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mersin, Güncel

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