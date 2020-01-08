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Mersin'de tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı 5 kitap ele geçirildi

MERSİN'de deri üzerine yazılmış tarihi eser niteliği taşıyan İbranice 5 kitap ele geçirildi.

08.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:18Mersin'de tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı 5 kitap ele geçirildi

MERSİN'de deri üzerine yazılmış tarihi eser niteliği taşıyan İbranice 5 kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

?İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde 3 şüphelinin elinde tarihi eser niteliği taşıyan deri üzerine yazılmış İbranice kitapların bulunduğu ve satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, üzerinde İbranice yazılar bulunan metal silindir içerisinde rulo deri üzerine yazılmış kitap, deri kutu içerisinde deri üzerine yazılmış 16 yapraklı kitap, sarı renkli sırlanmış kabartma yazılı 31 yapraklı kitap, üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan deri üzerine yazılmış 15 yapraklı kitap, sırlanmış sarı renkli kabartma yazılar ve figürler bulunan 35 yapraklı kitap olmak üzere toplam 5 adet kitap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, isimleri açıklanmayan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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Kaynak: DHA

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