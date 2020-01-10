Haberler » 3. Sayfa » Mersin'de tarihi eser operasyonu - Haberler

Mersin'de tarihi eser operasyonu

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen operasyonda 746 parça tarihi eser ele geçirildi.

10.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:59Mersin'de tarihi eser operasyonu
'in ilçesinde düzenlenen operasyonda 746 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çortak Mahallesi'nde bir şüphelinin elindeki Orta Çağ ve Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya süreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tarihi eserleri satmaya çalışan H.K. isimli şüpheli ile temas kurarak alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, H.K. ile fiyatta anlaşma sağlanması üzerine şüphelinin evinden getirdiği 24 yüzük, 698 sikke, 16 küpe, 2 kuş figürü, 1 haç işareti, 3 mızrak ucu, 1 top şeklinde gözyaşı şişesi ve 1 kolye ucu ile 1 el dedektörüne el koydu.

Gözaltına alınan H.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Mut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:19  Kediyi Kurtarmak İçin Torununu 5. Kat Balkonundan Sarkıtan Babaanne - Haberler
14:19  #DEVHİZMET: Cem Yılmaz ile İbrahim Selim'in Serenay Sarıkaya İtiraflı Programının Videosu - Haberler
14:17  Hablemitoğlu suikastı davası yine ertelendi - Haberler
14:15  İsrail iki Suriyeli mahkûmu 'iyi niyet göstergesi' olarak serbest bıraktı - Haberler
14:06  Seyir halindeki aracın motoru yandı - Haberler
13:46  AB ile görüşen Ruhani, Amerika'ya yine tepki gösterdi: Bölgeyi anlamıyorlar - Haberler
12:51  Suudi Arabistan, ABD üslerine yaptığı saldırı gerekçesiyle İran'ı mesaj yoluyla kınadı - Haberler
12:35  Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü - Haberler
12:00  İran Sivil Havacılık Kurumu: Kara kutunun incelenmesi aylar sürebilir - Haberler
11:36  Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Haberler
10.01.2020 14:28:14