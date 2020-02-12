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Mersin'de tarihi eser operasyonu

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:30Mersin'de tarihi eser operasyonu
'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir şahsın elindeki tarihi eser niteliği taşıyan 4 bin yıl öncesine ait kitabı bin 500 euroya satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheliyi takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçesi Yenipazar Mahallesi'nde bulunan iş yerine düzenlediği operasyonda, 4 kişiyi, tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakaladı. Kahverengi kadife beze sarılı, üzerinde insan ve hayvan figürü bulunan metal kaplı, yeşil renkli 34x22x5 santimetre ebatlarında ve yaklaşık 14 kilo ağırlığındaki kitaba ise el konuldu.

Ele geçirilen kitabın incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edileceği belirtilirken, haklarında adli işlem yapılan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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