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Mersin'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılar bulunan 5 kitap ele geçirildi

Mersin'de İbranice yazılar bulunan 5 kitabın ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

08.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:38Mersin'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılar bulunan 5 kitap ele geçirildi
'de İbranice yazılar bulunan 5 kitabın ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları İbranice kitapları satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, İbranice yazılar bulunan metal silindir içerisinde rulo deri üzerine yazılmış kitabın da arasında yer aldığı toplam 5 kitap ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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