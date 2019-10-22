Haberler » 3. Sayfa » Mersin'de tarım aracı devrildi: 7 yaralı

Mersin'de tarım aracı devrildi: 7 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde taktak motoru diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

22.10.2019 08:10Mersin'de tarım aracı devrildi: 7 yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde taktak motoru diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mut Silifke karayolu, Palantepe Mahallesinde meydana gelen kazada, Halil Yıldız yönetimindeki zeytin ve tarım işçisi taşıyan taktak motoru, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte

C.Y, R.D, G.F, D.F. ve S.F. ile bir çocuk yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada, kasalardaki zeytinlerin dökülmesi sonucu kapanan yol bir süre sonra trafiğe yeniden açıldı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'de, hastaneye gelerek yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - MERSİN

Mersin, Mut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
09:00 (Özel) Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
08:43 Arkadaşını aramak için parkta oturan genci bıçakladı
08:34 Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandı
08:13 Erciş Belediyesine kayyum arandı
08:10 Mersin'de tarım aracı devrildi: 7 yaralı
07:53 Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı
07:47 Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı
22.10.2019 09:19:36