Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

Mersin
'in Silifke
ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt
Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, minibüste toplam 26 kişinin bulunduğu iddia edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Silifke,Mersin
Kaynak: AA