20 Şubat 2019, 13:43
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Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, minibüste toplam 26 kişinin bulunduğu iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Silifke,Mersin
Kaynak: AA