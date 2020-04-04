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Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin

Mersin'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini kafasına bıçak saplayarak öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından, 'Ölümü çoktan hak ettin' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

04.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:04
Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin

Mersin 'in Mezitli İlçesi'nde bir damat kayınpederini kafasına bıçak saplayarak öldürdü. Olay sonrası kısa sürede yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYINPEDERİNİN KAFASINA BIÇAK SAPLADI

Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. adlı şahıs, merkez Mezitli ilçesindeki sanayi sitesinde kendisi gibi oto tamircisi olan kayınpederi Halil Aydın'ın yanına gitti. İki yıl önce çıkan kavgada kendisini yaralayarak kalıcı hasar bırakan ve bu yüzden 2 yıldır husumetli olduğu kayınpederi ile yeniden tartışan Mustafa D., öfkesine hakim olamayarak eline geçirdiği bıçağı kayınpederi Halil Aydın'ın kafasına sapladı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı, bir gün önce doğum yapan eşini ve çocuğunu görmek için gittiği özel bir hastanede yakalandı.

CİNAYETİN ARDINDAN "ÖLÜMÜ ÇOKTAN HAK ETTİN" PAYLAŞIMI YAPTI

Halil Aydın'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlının, cinayetin ardından, 'Ölümü çoktan hak ettin' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu ortaya çıtı.

Mersin'de tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damat: Ölümü çoktan hak ettin
Etiketler: Halil Aydın, Mersin, 3. Sayfa
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