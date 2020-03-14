Mersin'de taşan dere 2 bin dönümlük tarım arazisine zarar verdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanağın etkisiyle taşan dere nedeniyle 2 bin dönüm tarım alanı sular altına kaldı.
14.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:22
Mersin 'in Erdemli ilçesinde sağanağın etkisiyle taşan dere nedeniyle 2 bin dönüm tarım alanı sular altına kaldı.
İlçede etkili olan yağış ve Toros Dağları'nda eriyen karların debisini yükselttiği Limonlu Deresi'ndeki taşkın, evlere, muz seralarına ve narenciye bahçelerine zarar verdi.
Devlet Su İşleri (DSİ) ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bu arada bölgede görev yapan itfaiye ekipleri, sele kapılarak sürüklenen bir köpeği kurtardı.
Limonlu Sulama Birliği Başkanı Bünyamin Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun tarım yapılan Limonlu ile Kayacı mahallelerinde 2 bin dönümlük alanın selden etkilendiğini söyledi.
Üretici Ahmet Uyanık da bölgede sık sık su baskınlarının yaşandığını belirterek, "Her yıl yağan yağmur ve karların erimesiyle gelen sel suları, muz seralarımıza, açıkta üretilen sebzelerimize zarar veriyor. Ani baskınlara karşı çare bulunmalı." ifadesini kullandı.
İlçede etkili olan yağış ve Toros Dağları'nda eriyen karların debisini yükselttiği Limonlu Deresi'ndeki taşkın, evlere, muz seralarına ve narenciye bahçelerine zarar verdi.
Devlet Su İşleri (DSİ) ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bu arada bölgede görev yapan itfaiye ekipleri, sele kapılarak sürüklenen bir köpeği kurtardı.
Limonlu Sulama Birliği Başkanı Bünyamin Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun tarım yapılan Limonlu ile Kayacı mahallelerinde 2 bin dönümlük alanın selden etkilendiğini söyledi.
Üretici Ahmet Uyanık da bölgede sık sık su baskınlarının yaşandığını belirterek, "Her yıl yağan yağmur ve karların erimesiyle gelen sel suları, muz seralarımıza, açıkta üretilen sebzelerimize zarar veriyor. Ani baskınlara karşı çare bulunmalı." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Toros Dağları, Mersin, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Güncel
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak