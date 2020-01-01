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Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde boş durumdaki tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

01.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:47 Mersin'de tavuk çiftliğinde yangın
'in ilçesinde boş durumdaki tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Özbek Mahallesi'nde A.Ö.'ye ait civciv yetiştirmeye hazır duruma getirilip sobalar kurulan çiftlikte yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, tavuk yetiştirme çiftliğinin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabaları sonucunda söndürülen yangında çiftliğin bir bölümünün çatısı çökerken, diğer kısımları da kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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