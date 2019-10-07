Haberler » 3. Sayfa » Haber

Mersin'de tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de tefecilik yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

07.10.2019 17:34Mersin'de tefeci operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de tefecilik yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentte tefecilik yapan şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8'i Mersin'de, biri Bilecik'te olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan ikamet ve üst aramalarında, müşterilere ait 6 adet senet ve bir miktar para ele geçirildi. - MERSİN

Başsavcı, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:33 Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu
22:28 Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
22:13 Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyor
22:08 Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu
22:01 MSB: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen...
21:54 Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı
21:52 MSB: "Çukurca/Hakkâri'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah...