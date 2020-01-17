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Mersin'de tefecilik operasyonu

Mersin'de tefecilik operasyonuMERSİN'de tefecilik ve yağma olayları ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

17.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:57
'de tefecilik operasyonu
MERSİN'de tefecilik ve yağma olayları ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 2019 yılından bu güne kadar tefecilik ve yağma olayları ile ilgili yapılan çalışmaların ardından 28 kişiyi mağdur eden 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. ve Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'de tefecilik operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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