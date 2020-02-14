Haberler » Güncel » Mersin'de tefecilik operasyonu şüphelileri adliyede - Haber

Mersin'de tefecilik operasyonu şüphelileri adliyede

MERSİN'de düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, bir zanlı "Bunların hepsi komplo" dedi.

14.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:28Mersin'de tefecilik operasyonu şüphelileri adliyede

MERSİN'de düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, bir zanlı "Bunların hepsi komplo" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mal Suçlar Büro Amirliği ekipleri, haksız ekonomik kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 37 kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri "Bunların hepsi komplo" diye konuştu.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
14.02.2020 14:31:11