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Mersin'de tefecilik operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddia edilen çete üyelerine yönelik operasyonda 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

13.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:00Mersin'de tefecilik operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
'de tefecilik yaptıkları iddia edilen çete üyelerine yönelik operasyonda 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda "Hanımağa" lakaplı T.T'nin de aralarında olduğu 12 zanlı tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada bir tabanca, 7 senet ve borç olarak verilen paraların kaydedildiği not defteri ele geçirildi. Aramada "Hanımağa" yazılı plaket de bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6'sı salıverildi, elebaşı olduğu öne sürülen T.T'nin de aralarında olduğu 6'sı adliyeye sevk edildi.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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