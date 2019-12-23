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Mersin'de tefecilik operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Mersin'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

23.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:21
'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda O.Y, M.Y, S.K, A.S, A.Ö ve Z.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada farklı kişiler adına düzenlenmiş 95 bin lira tutarında 13 senet, borçluların isimlerinin ve borç miktarlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Ö. ve A.S. serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. ile M.Y. tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Mersin'de tefecilik operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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