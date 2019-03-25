Mersin'de Telefon Yağmacıları Tutuklandı

Mersin
'de dolmuş bekleyen bir kadının cep telefonunu yağma yoluyla aldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir
ilçesi Pirireis Mahallesi İsmet İnönü
Bulvarı'nda dolmuş bekleyen S.N isimli kadının cep telefonu, tanımadığı 2 kişi tarafından yağma yoluyla alındı.
S.N'nin haber vermesi üzerine olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların O.C. ve O.D. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Öte yandan, S.N'nin cep telefonu da zanlıların sattığı iş yerinden alınıp sahibine teslim edildi.
Yenişehir, Mersin, Güncel
Kaynak: AA