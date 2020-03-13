Mersin'de temizlik ürünlerinde fiyat denetimi
Mersin'in Silifke ve Gülnar ilçelerinde, temizlik ürünleri, kolonya ve dezenfektan satılan yerlerde fiyat denetimleri yapıldı.
13.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:08
Mersin 'in Silifke ve Gülnar ilçelerinde, temizlik ürünleri, kolonya ve dezenfektan satılan yerlerde fiyat denetimleri yapıldı.
Silifke Belediyesi zabıta ekiplerince, Kovid-19'a nedeniyle hijyen ürünlerine rağbetin artması üzerine haksız fiyat artışını önlemek için marketleri inceledi.
Ürünlerin etiketlerini kontrol eden ekipler, haksız fiyat artışı tespit edilen iş yerleri hakkında tutanak tuttu.
Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, fazla fiyat uygulaması yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere müsade etmeyeceklerini belirterek, vatandaşlardan gördükleri yanlışlıkları bildirmelerini istedi.
Gülnarda da zabıta ekipleri, marketler ile toptan ve perakende ürün satan iş yerlerinde fiyatlarla etiketleri kontrol etti.
Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, denetimlerle ilgili açıklamasında, Kovid-19 ile ilgili ilçede tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, denetimlerin ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.
Silifke Belediyesi zabıta ekiplerince, Kovid-19'a nedeniyle hijyen ürünlerine rağbetin artması üzerine haksız fiyat artışını önlemek için marketleri inceledi.
Ürünlerin etiketlerini kontrol eden ekipler, haksız fiyat artışı tespit edilen iş yerleri hakkında tutanak tuttu.
Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, fazla fiyat uygulaması yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere müsade etmeyeceklerini belirterek, vatandaşlardan gördükleri yanlışlıkları bildirmelerini istedi.
Gülnarda da zabıta ekipleri, marketler ile toptan ve perakende ürün satan iş yerlerinde fiyatlarla etiketleri kontrol etti.
Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, denetimlerle ilgili açıklamasında, Kovid-19 ile ilgili ilçede tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, denetimlerin ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı