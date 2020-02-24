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Mersin'de terk edilmiş fabrika binasının yıkımı yapıldı

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan ve sahiplerince terk edildiği için insanların can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan metruk ve harabe yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

24.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:28Mersin'de terk edilmiş fabrika binasının yıkımı yapıldı
Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan ve sahiplerince terk edildiği için insanların can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan metruk ve harabe yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne dek yüzlerce metruk binanın yıkımını gerçekleştiren Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Çay Mahallesi'nde bulunan ve uzun süre önce faaliyetine son veren eski bir fabrika binasının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımdan sonra ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık da kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı.

"Talep ve şikayetler en kısa sürede değerlendiriliyor"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe sınırlarında bulunan, görsel kirliliğin yanı sıra, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, yer yer sosyal sorunlara yol açan yapılarla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi. Terk edilmiş binalara yönelik çalışmaların süreceğini belirten Gültak, metruk yapıların insanların can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti. Özellikle bu tür yapıları oyun alanına çeviren küçük çocukların büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabileceğine işaret eden Gültak, bu nedenle, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan harabe yapılarla ilgili talep veya şikayetlerin en kısa sürede değerlendirmeye alındığını, yasal sürecin bitmesinden sonra da yıkım çalışmasının yapıldığını sözlerine ekledi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Çay Mahallesi, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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