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Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

23.10.2019 16:02Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı
Mersin'de düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DKP/BÖG'ün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda harekete geçen polis ekipleri, terör örgütüne eleman temin ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda örgütsel broşür, yasaklı bazı yayınlar ve doküman ele geçirildi.
Firari bir kişinin arandığı öğrenildi.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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