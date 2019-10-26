Haberler » Güncel » Mersin'de terör operasyonu 4 gözaltı

Mersin'de terör operasyonu 4 gözaltı

Mersin'de terör operasyonu 4 gözaltıMersin'de Devrimci Komünarlar PartisiBirleşik Özgürlük Güçleri (DKPBÖG) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

26.10.2019 16:29
Mersin'de terör operasyonu 4 gözaltı
Mersin'de Devrimci Komünarlar PartisiBirleşik Özgürlük Güçleri (DKPBÖG) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DKPBÖG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada ise örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, broşür, yasak yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ise aranıyor.
Mersin'de terör operasyonu 4 gözaltı

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:02 "Herkesi kucaklamak bizim temel görevimiz"
18:02 Osmaniye'de PKK'ya ait malzeme bulundu
17:59 Yerel yönetimler yasasında ayrıntılar netleşti! Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor
17:54 Denizli başkan zolan, 'milli birlik ve beraberlik' madalyasını alan 7'nci kişi oldu
17:54 Spor vefa küçük olağan toplantımızı, olağanüstü kılan cumhurbaşkanımızın katılımıdır
17:54 Spor vefa küçük olağan toplantımızı, olağanüstü kılan cumhurbaşkanımızın katılımıdır - 2
17:54 Yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine yeni düzenleme
26.10.2019 18:03:36