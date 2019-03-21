Mersin'de Terör Operasyonu

Mersin
'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, örgüt adına 13 Şubat'ta Tarsus
ilçesinde polis aracına silahla ateş açan, molotofkokteyli atan ve yol kapattıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis
ekiplerince düzenlenen operasyonda 2'si yaşı küçük olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, adreslerdeki aramalarda, örgütsel içerikli yayınlar, terör örgütü mensubuna ait fotoğraf ve dijital materyaller ile FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi.
Polis, PKK, Mersin, Güncel
Kaynak: AA