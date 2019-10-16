Haberler » Güncel » Mersin'de terör operasyonu

Mersin'de terör operasyonu

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

16.10.2019 13:46Mersin'de terör operasyonu
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Mersin Üniversitesinde örgüt yapılanması adına faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün toplantılarına katıldıkları ve üniversite bünyesinde örgüte eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda R.K, G.K, N.Y, B.Ç, A.E, Y.K, K.T, F.T, E.A, S.E, V.T. ve Ş.Ç. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde örgüt propagandası içeren kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Firari K.Ü'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mersin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:48 TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da temaslarda bulundu
16:48 VakıfBank'tan 417 milyon dolarlık yeni kaynak
16:48 Tokat'ta Şehitler Albümü hazırlandı
16:48 ANAMUR'DA YILDIRIM DÜŞMESİYLE ÇIKAN ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE-2
16:48 Van'daki öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:48 (Havadan görüntülerle) DUBAİ TOWERS YAPILACAKTI, PARK OLMASI İSTENDİ
16:47 Beylikdüzü'nde kaçak vücut geliştirme ilacı imalathanesine baskın
16.10.2019 16:49:29