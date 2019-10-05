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Mersin'de terör operasyonu: 8 gözaltı

MERSİN'de, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne(DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

05.10.2019 13:53Mersin'de terör operasyonu: 8 gözaltı
MERSİN'de, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi'ne(DGH) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli ise aranıyor.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, bazı şüphelilerin DGH adına Mersin Üniversitesi içerisinde faaliyet yürütüp, eleman temin ettikleri belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 5 şüphelinin arandığı operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.


- Mersin

Mersin, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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