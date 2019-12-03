Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 tutuklama

Mersin
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tarsus, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.