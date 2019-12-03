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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 tutuklama

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

03.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:19Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 tutuklama
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tarsus, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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