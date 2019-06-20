20.06.2019 13:11
Haberler»Güncel»Haber

Mersin'de TOKİ konutları için kura heyecanı

Mersin

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Mersin'de inşa edilecek konutların hak sahipleri, noter huzurunda kurayla belirlendi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafındanMersin'de inşa edilecek konutların hak sahipleri, noter huzurunda kurayla belirlendi.
Emekliler için merkezMezitliilçesinde 2+1 şeklinde inşa edilecek 262 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi içinServet TazegülSpor Salonu'nda tören düzenlendi.
Konutlar için 6 bin 518 kişi başvururken, noter huzurundaki kura çekiminde hak sahipleri belirlendi.
Kameralar tarafından da kaydedilen kurada adını duyan vatandaşlar, büyük sevinç yaşadı.
"30 yıldır kiradayım"
Hak sahibi olarak belirlenenlerden 56 yaşındaki Pakize Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek, "O kadar sevinçliyim ki elim ayağım titriyor. Allah bizim gibi evi olmayanlara, muhtaçlara kısmet etsin. Gelmeden önce hiç umudum yoktu ama çıktı. Çok mutluyum, Allah razı olsun. Daha önce hiç evim olmadı, 30 yıldır kiradayım." dedi.
Sıdıka Erbasan da 15 yıldır kirada oturduklarını ve hak sahibi olarak babasının belirlendiğini ifade ederek, "Çok dua etmiştik, Allah dualarımızı kabul etti. Babam 'Çıkmaz, çıkmaz' diyordu. Adını duyunca sakin sakin oturdu ama biz çok mutluyuz." diye konuştu.
Kurada adını duyan 65 yaşındaki ÜmmühanKaraoğlanda yaklaşık 20 yıldır ev sahibi olmayı beklediğini, sabaha kadar uyumayarak dua ettiğini, çok mutlu olduğunu söyledi.
50 yaşındaki Emine Aşama da adını duyunca çok heyecanlandığını vurgulayarak, "Çok, çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun. Cumhurbaşkanımız, seni çok seviyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
mezitli,konut,noter,mersin,Güncel

Son Dakika Haberleri
13:52Şahin, 11 yıl önce KASKİ'ye sorduğu soruların cevabını bekliyor
13:52Cizre'de 25 çiftçiye 750 arı ve 25 arı kovanı dağıtıldı
13:52Bolu'da etkili olan sağanak
13:51Traders see 100 pct. chance of Fed rate cut in July
13:51Süleymanpaşa Belediyesinden yaya geçitlerine "Önce Yaya" uyarısı
13:50Kadıköy Belediyesi'nden STK'ları güçlendirme protokolü
13:49Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü