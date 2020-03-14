Mersin'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı ilaçlanıyor
Mersin'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı ilaçlanıyor Mersin'de toplu taşıma araçları ve ticari taksiler, koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.
14.03.2020 01:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:28
Mersin 'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı ilaçlanıyor
MERSİN - Mersin'de toplu taşıma araçları ve ticari taksiler, koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlı minibüs ve taksiler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteği ile virüse karşı ilaçlandı. İlaçlama çalışmalarının 184 minibüs ve bin taksiyi kapsadığı bildirildi.Oda Başkanı Veysel Sarı, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak ilk dezenfeksiyon uygulamasını her gün yüzlerce insanın girip çıktığı hizmet binasında başlattıklarını belirterek, "Ayrıca dezenfeksiyon işlemi, kendilerinden hiçbir ücret talep edilmeksizin Mersin'deki tüm taksi ve dolmuşlarda da virüs, bakteri ve mikropların yanı sıra otomobilin içinde oluşan istenmeyen tüm kokulara karşıda uygulanacak. Mersinliler bu sayede dezenfekte edilen taksi ve dolmuşlarla sağlıklı bir ortamda endişe yaşamadan seyahat edebilecektir" dedi.
MERSİN - Mersin'de toplu taşıma araçları ve ticari taksiler, koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlı minibüs ve taksiler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteği ile virüse karşı ilaçlandı. İlaçlama çalışmalarının 184 minibüs ve bin taksiyi kapsadığı bildirildi.Oda Başkanı Veysel Sarı, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak ilk dezenfeksiyon uygulamasını her gün yüzlerce insanın girip çıktığı hizmet binasında başlattıklarını belirterek, "Ayrıca dezenfeksiyon işlemi, kendilerinden hiçbir ücret talep edilmeksizin Mersin'deki tüm taksi ve dolmuşlarda da virüs, bakteri ve mikropların yanı sıra otomobilin içinde oluşan istenmeyen tüm kokulara karşıda uygulanacak. Mersinliler bu sayede dezenfekte edilen taksi ve dolmuşlarla sağlıklı bir ortamda endişe yaşamadan seyahat edebilecektir" dedi.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Mersin'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı ilaçlanıyor
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