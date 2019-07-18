18.07.2019 10:02
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MERSİN'DE TORBACI OPERASYONU 12 TUTUKLAMA

MERSİN'de polisin torbacılara yönelik düzenlediği 'Süpürme-2' operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

MERSİN'de polisin torbacılara yönelik düzenlediği 'Süpürme-2' operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin torbacılara yönelik kentin çeşitli mahallelerinde düzenlediği 'Süpürme-2' adı verilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 40 polisin katıldığı, 4 narkotik köpeği, drone ve helikopterin de kullanıldığı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. MERSİN'DE TORBACI OPERASYONU 12 TUTUKLAMA
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Güncel

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