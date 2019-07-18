18.07.2019 09:02
Haberler» Güncel» Haber

Mersin'de torbacı operasyonunda 12 tutuklama

Mersin

MERSİN'de polisin torbacılara yönelik düzenlediği 'Süpürme-2' operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

MERSİN'de polisin torbacılara yönelik düzenlediği 'Süpürme-2' operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin torbacılara yönelik kentin çeşitli mahallelerinde düzenlediği 'Süpürme-2' adı verilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 40 polisin katıldığı, 4 narkotik köpeği, drone ve helikopterin de kullanıldığı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:58   Diyarbakırlı üniversite öğrencisi 'santur' çalarak Balkanları geziyor
12:58   Akçakoca ilçesinde ulaşıma kapanan köylerdeki vatandaşlar, helikopterlerle il merkezine sevk...
12:57   Yaşar Karayel: "Şahsi menfaatleri peşinde olanlar şehirlerine sahip çıkamazlar"
12:57   Okuma yazma bilmiyor ama İngilizce ve Arapça konuşuyor
12:57   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
12:56   Kazada ölen aynı aileden 3 kişi, alışverişten dönüyormuş
12:55   Ummanlı turizmciler, Rize'ye hayran kaldı