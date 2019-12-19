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Mersin'de "torbacı" operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

19.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:52Mersin'de
'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kentteki çeşitli mahallelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 narkotik dedektör köpeği, drone, helikopter ve 500 polisin katılımıyla "Süpürme 3" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 5 kilogram esrar, 100 gram kokain, 20 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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