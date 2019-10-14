Mersin'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin
'in Mut
ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaltılı Mahallesi Kırobası karayolunda, Memduh Atik (62) yönetimindeki 70 EV 696 plakalı damperli kamyon, karşı yönden gelen Mahmut Mazlum'un (39) kullandığı 33 U 5771 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken, motosiklet sürücüsü Bağcağız Mahallesi İmamı Mahmut Mazlum olay yerinde hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi, Mut Karaman karayolunda meydana gelen kazada ise Memduh Atik (62) yönetimindeki tarım aracı devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN